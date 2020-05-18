СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про спроби кримських татар повернутися додому

Служба безпеки України оприлюднила документи з архівів КДБ УСРС, пов'язані з депортацією і геноцидом кримських татар в радянські часи. СБУ навела деякі історичні дані

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, мова йде про спроби кримських татар повернутися в Крим після більше 20 років вигнання. Отже, 1967 р., 50-а річниця Жовтневої революції. Голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідає керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураим Решидов планує самоспалення. Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення в Крим.

Фото: опубліковані СБУ документи (telegram.org)

"Абдураим Решидов - національний герой кримськотатарського народу. Він був льотчиком-асом під час Другої світової війни і здійснив 222 бойових вильоти. За мужність і героїзм йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Але після запитів про повернення в Крим Герой Решидов став вважатися "провокатором". І пропозиція КДБ було стандартним для того часу: виключити кримчанина з партії і опублікувати статтю, щоб дискредитувати його", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви і Польщі опублікували спільну заяву до 76-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що вірить, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться в Україну.