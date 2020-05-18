Шість країн зробили спільну заяву до 76-х роковин депортації кримських татар

Іллюстративне фото (УНІАН)

У заяві говориться, що трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році

Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі опублікували спільну заяву до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу. Вони заявили, що трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільну заяву країн.

"76 років тому, 18 травня 1944 року радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму, - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Втім, у заяві говориться, що трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році, коли Росія захопила і незаконно спробувала анексувати Крим.

"Не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику у ХХІ столітті у тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російській збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки і виїхати до материкової України", - йдеться у заяві.

Міністри висловили підтримку кримськотатарському народу у його боротьбі за свої права.

"Закликаємо Росію припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права, повною мірою виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна, і вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України.

Зазначимо, 18 травня в Україні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Автор: Анастасия Рокитна