СБУ затримала у Сумській області банду рекетирів

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

До складу банди входили 5 раніше судимих чоловіків

Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність банди, яка здійснювала тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Сумської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що до складу банди входили 5 раніше судимих місцевих жителів, які здійснювали розбійні напади на представників комерційних установ, займалися здирством і залякуванням.

Всі члени злочинної організації затримані на одній з центральних вулиць Охтирки за підозрою у вчиненні злочину відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків вдома у зловмисників була знайдена готівка та інші речові докази. На даний момент вирішується питання про запобіжні заходи.

"У межах відкритого кримінального провадження затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримання банди в Сумській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Харківську область направлять додаткові підрозділи поліції і посилять патрулювання для стабілізації криміногенної ситуації.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, викрили організоване угрупування, учасники якого займалися вимаганням грошових коштів у місцевих приватних підприємців.