Злоумышленники действовали отдельно, но все они подчинялись одному куратору из России - Александру Костину, который занимает должность оккупационного "первого заместителя министра информационной политики" на временно захваченной территории левобережной Херсонщины.

Задачей Костина было не только распространение кремлевской пропаганды, но и создание агентурных сетей в Херсоне. Для этого он привлек двух подчиненных из оккупационной "мининформполитики", которые вербовали жителей города для сбора разведданных о перемещении и расположении украинских военных.

Фигуранты передавали эту информацию ФСБ, которая планировала использовать ее для подготовки ракетно-дронных ударов по украинским военным позициям и инфраструктуре. Среди основных целей были позиции ПВО, а также базы Службы безопасности, Национальной полиции и прокуратуры.

Российские агенты также следили за должностными лицами областной военной администрации с целью запугивания и угроз. Кроме того, они создали Telegram-канал для вербовки новых участников и сбора информации об украинских защитниках.

Однако, СБУ удалось разоблачить и остановить деятельность этой группы. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование, которое содержало доказательства преступной деятельности.

Задержанным объявлено подозрение по статьям о государственной измене и несанкционированном распространении информации о ВСУ.

Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Действия Костина и его сообщников заочно квалифицированы как посягательство на территориальную целостность Украины и государственная измена.

Фото: СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу в Херсоне (t.me/SBUkr)