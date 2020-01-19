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У РНБО заявили, що мають намір домогтися повного з'ясування обставин катастрофи МАУ

Новини » Політика     19.01.2020 - 15:44
У РНБО заявили, що мають намір домогтися повного з'ясування обставин катастрофи МАУ
Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Україна буде домагатися повного покарання винних

Україна буде домагатися повного з'ясування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані і покарання винних. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов написав в Facebook.

За його словами, Україна буде продовжувати роботу над тим, щоб були повністю з'ясовані обставини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані, і покарання винних.

"Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, загиблих у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі. Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії та покарання винних ", - написав Данилов.

Нагадаємо, тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Так, літак з тілами українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

На церемонію прощання із загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.

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