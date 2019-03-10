В СБУ назвали число звільнених заручників з полону бойовиків

За майже 5 років з полону звільнили понад трьох тисяч осіб

На Донбассе от начала вооруженных действий из плена боевиков освободили болеет трех тысяч человек. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил Антитеррористический центр при СБУ по запросу "Новостей Донбасса".

Отмечается, что эти данные следуют из информационного учета военнослужащих и мирных жителей, которых незаконно взяли в плен, или же они считались пропавшими без вести в зоне проведения АТО.

"Начиная с 7 апреля 2014 года значатся как найденные/освобожденные 3233 человека", - ответили в Антитеррористическом центре СБУ.

Напомним, на сегодня на Донбассе в плену боевиков находится 41 военнослужащий Вооруженных сил украины. По состоянию на 13 февраля боевики удерживали 40 военнослужащих. В Генштабе ВСУ уточнили, что от начала 2019 года в плен попали трое военных. Данные были подтверждены до того, как 128 бригада ВСУ заявила, что военнослужащий Игорь Мирончук стал четвертым пленным с начала года.