ЗСУ назвали число українських військових у полоні на Донбасі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку року до полону потрапили четверо українських військових

В полоні бойовиків на Донбасі станом на сьогодні перебуває 41 військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новинарню".

Повідомляється, що у відповіді на запит управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ вказало, що станом на 13 лютого бойовики утримували 40 військовослужбовців. У Генштабі також уточнили, що з початку 2019 року до полону потрапили троє військових. Дані були підтверджені до того, як 128 бригада ЗСУ заявила, що військовослужбовець Ігор Мирончук став четвертим полоненим з початку року.

До цього в січні дополон потрапили Андрій Качинський з 128 омбр, Станіслав Панченко з 58 омбр і Микола Гриненко з 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Фото: відповідь на інформаційний запит (novynarnia.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі українська сторона відбила атаку диверсантів і взяла в полон бойовика.

До цього представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Київ вже направив 13 пропозицій з формулами проведення обміну полоненими для повернення українців, яких утримують в Криму і на окупованих територіях Донбасу.