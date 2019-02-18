ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЗСУ назвали число українських військових у полоні на Донбасі

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 11:58
ЗСУ назвали число українських військових у полоні на Донбасі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку року до полону потрапили четверо українських військових

В полоні бойовиків на Донбасі станом на сьогодні перебуває 41 військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новинарню".

Повідомляється, що у відповіді на запит управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ вказало, що станом на 13 лютого бойовики утримували 40 військовослужбовців. У Генштабі також уточнили, що з початку 2019 року до полону потрапили троє військових. Дані були підтверджені до того, як 128 бригада ЗСУ заявила, що військовослужбовець Ігор Мирончук став четвертим полоненим з початку року.

До цього в січні дополон потрапили Андрій Качинський з 128 омбр, Станіслав Панченко з 58 омбр і Микола Гриненко з 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

ЗСУ назвали число українських військових у полоні на Донбасі

Фото: відповідь на інформаційний запит (novynarnia.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі українська сторона відбила атаку диверсантів і взяла в полон бойовика.

До цього представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Київ вже направив 13 пропозицій з формулами проведення обміну полоненими для повернення українців, яких утримують в Криму і на окупованих територіях Донбасу.

 

На Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий
Новини України Збройні сили УкраїниДонбаспленные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся