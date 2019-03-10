В СБУ назвали число звільнених заручників з полону бойовиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За майже 5 років з полону звільнили понад трьох тисяч осіб

На Донбасі від початку збройних дій з полону бойовиків звільнили хворіє трьох тисяч осіб. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив Антитерористичний центр при СБУ за запитом "Новин Донбасу".

Наголошується, що ці дані випливають з інформаційного обліку військовослужбовців і мирних жителів, яких незаконно взяли в полон, або ж вони вважалися зниклими безвісти в зоні проведення АТО.

"Починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені/звільнені 3233 людини", - відповіли в Антитерористичному центрі СБУ.

Нагадаємо, на сьогодні на Донбасі в полоні бойовиків знаходиться 41 військовослужбовець Збройних сил україни. Станом на 13 лютого бойовики утримували 40 військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ уточнили, що від початку 2019 року в полон потрапили троє військових. Дані були підтверджені до того, як 128 бригада ВСУ заявила, що військовослужбовець Ігор Мирончук став четвертим полоненим з початку року.