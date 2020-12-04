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СБУ назвала замовника підпалу авто журналістки у Львові

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника й організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Організатором виявився поліцейський, а замовником - підозрюваний в організації контрабандних схем.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів'янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем.

Зазначається, що поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за підпал авто і надав всю необхідну інформацію.

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Також відомом, що замовник не раз звертався до правоохоронця за такими послугами.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив Mitsubishi Colt журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу.

Пізніше поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади Дрогобича Андрія Веселого.

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