СБУ назвала причини обшуків в мерії Запоріжжя

Обшуки в мерії Запоріжжя проводилися через масштабні зловживання з комунальною землею. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що СБУ викрила посадових осіб міської ради Запоріжжя на схемах з комунальною землею, які коштували місцевому бюджету понад 50 млн гривень прибутку.

За версією слідства, чиновники передали ділянки у приватну власність за заниженими цінами. З порушенням чинного законодавства вони залучали до експертної грошової оцінки ділянок компанії, які не мали відповідних фахівців та дозволів. Суб'єктів оціночної діяльності вибирали без тендерів.

"З 2016 року посадові особи вносили до звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірні відомості про їх ринкову вартість. Потім земельні ділянки передавали в приватну власність за значно заниженою ціною. За попередніми висновками експертів, внаслідок цих угод місцевий бюджет недоотримав понад 50 млн мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінальної справи за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у приміщеннях держустанов та за адресами проживання фігурантів. Під час обшуків вилучили документацію, яка стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування.

Фото: обшуки в мерії Запоріжжя (ssu.gov.ua)

Вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок, за рішенням суду накладено арешт на 31 ділянку орієнтовною оціночною вартістю понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обшуки в мерії Запоріжжя проходили в кабінеті першого заступника мера Сергія Мішка.