СБУ назвала кількість незаконно ув’язнених та зниклих без вісті на Донбасі

В окупованих районах Донецької та Луганської областей незаконно позбавлені волі проросійськими бойовиками 223 людини, ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила Служба безпеки України, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідну інформацію Служба безпеки надала на запит видання.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як зниклі безвісти - 258 осіб, незаконно позбавлені волі - 223 особи", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 16 липня в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими на Донбасі впродовж місяця. Зазначалося, що обговорювалася можливість форматів обміну 10 на 10 або 15 на 15.

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер назвав умовою для зсуву у питанні звільнення заручників безпосередній контакт між українським та російським урядами.