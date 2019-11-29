СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні"

Служба безпеки України і Національна поліція провели обшуки в офісі "Укргазвидобування". Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що обшуки пройшли вранці 29 листопада. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку. Також в компанії додали, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів та і надали всю необхідну документацію.

Нагадаємо, у вересні СБУ викрила схему відмивання грошей в "Укргазвидобуванню". Зокрема, за даними слідства, чиновники "Укргазвидобування" привласнювали кошти, які виділялися на утилізацію відходів буріння в Полтавській області. При цьому їхні дії завдавали шкоди екології, так як ці відходи належать до особливо небезпечних і вимагають спеціальної процедури утилізації.

Відзначимо, в березні двох екс-менеджерів "Укргазвидобування" затримали за хабар в 1 млн доларів. За ці гроші вони підписали договір з компанією про постачання продукції на "Укргазвидобування", затриманим інкримінували отримання неправомірної вигоди, вчинене групою за попередньою змовою.

