СБУ ликвидировала еще четыре канала побега уклонистов за границу

При проведении следственно-оперативных действий задержаны 15 организаторов нелегальных миграционных "трафиков". В Закарпатской области ликвидированы два канала пересечения границы, во Львовской области - задержан местный житель, который переправлял мужчин под видом волонтеров, и в Сумской области к организации канала была причастна целая преступная группа. Средний прайс "услуг" злоумышленников составлял от 1,5 тысячи долларов до 8 тысяч долларов и зависел от региона проживания.

В Закарпатской области первый канал миграции организовали супружеская чета местных предпринимателей, которые предлагали мужчинам-уклонистам выехать за границу "по состоянию здоровья". Они снабжали желающих поддельными справками о непригодности к воинской службе, которые оформляли через личные связи, в том числе среди врачей. Вторую схему организовал житель Ужгородского района, который оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Недостоверные сведения вносились в базу данных "Шлях".

Во Львовской области местный предприниматель обещал мужчинам призывного возраста уехать за пределы Украины как волонтерам.

Нелегальную миграцию в страну-агрессор ликвидировали в Сумской области, где к этому оказалась причастна организованная преступная группа. Они скрытыми "обходными" путями, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли всех желающих украинских и российских граждан на территорию РФ.

"В настоящее время восьми организаторам преступных схем уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". Еще семь злоумышленников задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.