RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ ликвидировала еще четыре канала побега уклонистов за границу

Фото: сотрудники СБУ ликвидировала еще четыре нелегальных канала пересечения украинской границы (gp.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Служба безопасности Украины заблокировала еще четыре канала незаконной перевозки за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

При проведении следственно-оперативных действий задержаны 15 организаторов нелегальных миграционных "трафиков". В Закарпатской области ликвидированы два канала пересечения границы, во Львовской области - задержан местный житель, который переправлял мужчин под видом волонтеров, и в Сумской области к организации канала была причастна целая преступная группа. Средний прайс "услуг" злоумышленников составлял от 1,5 тысячи долларов до 8 тысяч долларов и зависел от региона проживания.

В Закарпатской области первый канал миграции организовали супружеская чета местных предпринимателей, которые предлагали мужчинам-уклонистам выехать за границу "по состоянию здоровья". Они снабжали желающих поддельными справками о непригодности к воинской службе, которые оформляли через личные связи, в том числе среди врачей. Вторую схему организовал житель Ужгородского района, который оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Недостоверные сведения вносились в базу данных "Шлях".

Во Львовской области местный предприниматель обещал мужчинам призывного возраста уехать за пределы Украины как волонтерам.

Нелегальную миграцию в страну-агрессор ликвидировали в Сумской области, где к этому оказалась причастна организованная преступная группа. Они скрытыми "обходными" путями, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли всех желающих украинских и российских граждан на территорию РФ.

"В настоящее время восьми организаторам преступных схем уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". Еще семь злоумышленников задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

Недавно СБУ заблокировала канал нелегальной "миграции" в ЕС по поддельным документам. Схему организовал житель Хмельницкой области.

За деньги переправляли за границу мужчин призывного возраста в Прикарпатье и Волынской области.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила шесть человек, причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонники