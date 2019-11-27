СБУ ліквідувала роботу двох нарколабораторій з оборотом у 2 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність двох нарколабораторій в Запоріжжі та Миколаївської області, місячний обіг яких становив близько 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в Запоріжжі четверо місцевих мешканців у квартирі облаштували нарколабораторію, де виготовляли метамфетамін. Оптові партії готового товару торговці постачали дилерам.

"За попередньою інформацією, щомісяця з "конвеєра" нарколабораторії "сходило" до двох кілограмів психотропної речовини на суму понад мільйон гривень за цінами чорного ринку", - розповіли в СБУ.

Також спецслужба виявила нарколабораторію в Миколаївській області в одному з приватних будинків населеного пункту Новобузького району.

"Компоненти для виробництва психотропних вони замовляли через інтернет за кордоном і в Україні. Товар збували особисто через так звану систему "закладок", одним з месенджерів, а також відправляли дилерам поштою в Одеську, Запорізьку та Кіровоградську області. Крім того, вони облаштували кілька теплиць з коноплею у цьому ж районі. Грошові кошти за товар ділки отримували на спеціально відкриті банківські рахунки", - повідомили в СБУ.

стосовно даних осіб відкрито кримінальну справи за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 листопада поліція провела спецоперацію з ліквідації великого наркосиндикату. Одним з організаторів злочинної групи є діючий депутат однієї з територіальної громад Львівської області. Група діяла по всій території України, реалізувавши лише через інтеренет наркотиків на понад 21 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Житомирській і Київській областях затримали учасників наркоугруповання, які за 2 місяці встигли продати "товару" на 2 мільйони гривень. Реалізація наркотиків проводилася через дилерів і так звані "закладки".