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Підтримували окупантів. СБУ викрила колаборантів у декількох областях

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Україна, Неділя 27 березня 2022 13:11
Підтримували окупантів. СБУ викрила колаборантів у декількох областях Фото: СБУ затримала колаборантів у декількох областях (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила та затримала колаборантів у декількох областях Україні. Вони підтримували агресора, поширювали пропаганду та інформували російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням СБУ.

Зазначається, що у Дніпрі виявили чоловіка, який хотів зайняти керівну посаду при окупаційній владі. Він працював на об’єкті критичної інфраструктури Дніпра, звідки був звільнений. Колаборант інформував окупантів, а також поширював у соцмережах пропаганду.

У Полтавській області затримали уродженку Росії, яка підтримувала Росію та її злочинні дії на території України. Крім того, у регіоні заблокували діяльність ботоферми. Її організатором був чоловік, продавав доступ до віртуальних номерів українських мобільних операторів для створення мережі ботів, що поширювали панічні настрої.

Також в Івано-Франківській області СБУ викрила агітаторку, яка поширювала антиукраїнський і деструктивний контент у соцмережах. Жінка мала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки ВКонтакті, де розповідала про повернення до "одного народу Росії-Руси", закликала відновити радянські пам'ятники. В перший день війни колаборантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.

У Харкові правоохоронці виявили координатора диверсійних груп та угрупувань "ЛДНР". Під час затримання у нього вилучено так звані "блокнот разведчика" та "блокнот старшего радиотелефониста", що використовує армія окупантів. Крім того, у нього виявлено 5 бойових гранат, тротилові шашки із запалами та sim-карти російських і білоруських операторів.

Також в Одеській області СБУ викрила групу з іноземцями, яка організувала незаконне перевезення чоловіків призовного віку у Молдову. Вартість "послуг" сягала 10 тисяч доларів за одного призовника.

Нагадаємо, у метрополітені столиці поліцейські затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами.

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