СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт

Служба безпеки України кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як терористичний акт. СБУ розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За словами голови СБУ Івана Баканова, на місці події працюють співробітники Антитерористичного центру при СБУ.

"Ситуація вимагає злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми перебуваємо в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні і на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть у повній безпеці. Робимо для цього все можливе", - заявив він.

Відзначимо, сьогодні вранці в Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. У терориста з собою вибухівку і зброю.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що, зі слів терориста, заручники знаходяться в нормальному стані, а правоохоронці вже встановили з нею контакт.

Крім того, стали відомі подробиці про луцького терориста Максима Кривоша; за даними поліції, у нього кілька судимостей.