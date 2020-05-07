СБУ купить за 50 млн гривень систему контролю за карантином

Служба безпеки України планує закупити ізраїльсько-американську комп'ютерну систему Verint NowForce для контролю за карантином, прискорення роботи "швидких", проведення міжвідомчих нарад та збору звітності за майже 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістів програми "Схеми".

Як повідомили в СБУ у відповідь на запит журналістів, сума в більш 49,8 мільйонів гривень на закупівлю була виділена урядом з резервного фонду для здійснення заходів щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби СOVID-19" 8 квітня.

Відзначається, що дана система дозволить:

контролювати карантин, відстежуючи місцезнаходження осіб, їх пересування та контакти;

керувати мобільними бригадами;

комунікувати (проводити наради, давати вказівки) на єдиній платформі;

збирати та надавати звітність;

керувати подіями (прогнозування розвитку обстановки, автоматичне узагальнення й доповідь керівництву штабів)

Кінцевими користувачами системи будуть центральні та місцеві органи влади, штаби протидії COVID-19, інфекційні лікарні і бригади "швидкої". Підключення відбудеться через тиждень після закупівлі на вже існуючому обладнанні.

При цьому в СБУ не вказали, коли саме відбудеться закупівля, а також, чому закупівлю проводить саме спецслужба.

Відзначимо, на даний момент в Україні діє програма "Дія", яке дозволяє прибули в Україну громадянам проходити самоізоляцію замість обсервації протягом 14 днів. Додаток дозволяє відстежити місцезнаходження людини і виявляти порушників карантину.