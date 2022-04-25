ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ про нібито замах на Соловйова: може самостійно захлинутися

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 квітня 2022 16:29
СБУ про нібито замах на Соловйова: може самостійно захлинутися Фото: російський пропагандист Володимир Соловйов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України відреагувала на звинувачення російської ФСБ у нібито підготовці замаху на пропагандиста Володимира Соловйова. Українська сторона заперечує плани щодо його усунення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Зокрема, в СБУ заявили, що не мають наміру всерйоз коментувати "фантазії російських спецслужб, які придумують чергові досягнення для російської аудиторії".

Також зазначається, що Соловйов є не громадським діячем, а пропагандистом, який відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах.

"У СБУ немає ніяких планів щодо вбивства Соловйова. У той же час, враховуючи кількість фейків і антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися в "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про затримання шістьох "неонацистів", які нібито за завданням української сторони готували замах на Соловйова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ФСБ
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде