СБУ вилучила найбільшу партію метадону в історії України

Вартість вилучених препаратів становить 35 млн гривень

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли в Полтавской области самую крупную партию метадона в истории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. "Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров.

Во время обысков в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли более 20 килограммов метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" составляет более 35 миллионов гривен.

В помещении также обнаружено лабораторное оборудование для производства наркотика. Организатора группировки и двух участников задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Фото: изъятые препараты (ssu.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку наркоторговцев, которая занималась контрабандой наркотических веществ до стран Европейского Союза и России.

Напомним, в Одесской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего-пограничника по сбыт наркотических средств.