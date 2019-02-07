СБУ вилучила найбільшу партію метадону в історії України

Фото: вилучені препарати (ssu.gov.ua)

Вартість вилучених препаратів становить 35 млн гривень

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ вилучили в Полтавській області найбільшу партію метадону в історії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники етнічного організованого угруповання орендували приватний будинок у Миргороді, в якому облаштували нарколабораторію. "Товар" зловмисники планували збувати по всій території країни через розгалужену мережу дилерів.

Під час обшуків у приміщенні нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 20 кілограмів метадону, 300 кілограмів прекурсорів та майже 50 літрів рідкого метадонового концентрату. Вартість вилучених препаратів за цінами "чорного ринку" становить понад 35 мільйонів гривень.

У приміщенні також виявлено лабораторне обладнання для виготовлення наркотику. Організатора угруповання та двох учасників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вилучене лабораторне обладнання та речовини направлено на експертизу, після завершенні якої буде прийнято рішення про пред’явлення затриманим підозри.

Фото: вилучені препарати (ssu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили угруповання наркоторгівців, яке займалося контрабандою наркотичних речовин до країн Європейського Союзу та Росії.

Нагадаємо, у Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця-прикордонника за збут наркотичних засобів.