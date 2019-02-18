СБУ ініціювала зустріч з Онуфрієм

Онуфрія планують поінформувати про екстремістські акції

В Службе безопасности Украины (СБУ) инициировали встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом на брифинге по разоблачению попыток спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве, заявил председатель СБ Украины Василий Грицак, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, инициировали встречу, чтобы проинформировать предстоятеля УПЦ МП о сведениях, связанных с экстремистскими акциями.

"Вчера мы инициировали встречу с Онуфрием, чтобы донести до него сведения, связанные с экстремистскими акциями" , - сказал Грицак.

Он призвал не разжигать религиозную вражду.

"Хочу отметить, что не стоит раздувать религиозную вражду. В материалах, которыми мы сегодня располагаем, речь идет о том, что спецслужбы РФ хотят запугивать священнослужителей УПЦ МП путем сообщений и звонков с угрозами. Это делается намеренно, чтобы реакция священнослужителей была более правдоподобной", - добавил глава СБУ.

РБК-Украина писало, в СБУ заявили, что исполнителям за поджог храмов в Запорожье обещали 2 тыс. долларов. Всего в "ДНР" планировали нападения еще на 20 церквей в Украине.

Нагалаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий после Объеденительного собора с канонической точки зрения стал митрополитом Русской православной церкви.