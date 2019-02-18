У "ДНР" планували напади ще на 20 церков в Україні

Фото: Василь Грицак (УНІАН)

Зокрема, виконавцям за підпал храмів в Запоріжжі терористи "ДНР" обіцяли 2 тис. доларів

У Службі безпеки України заявили, що виконавцям за підпал храмів у Запоріжжі обіцяли 2 тис. доларів. Про це на брифінгу за викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному ґрунті заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Їм обіцяли приблизно 2 тис. доларів за виконання цього замовлення. Далі, коли ми оприлюднили дані, цифри почали змінюватися. У середньому вчинення таких дій коштувало від 25-30 тис. гривень на кожного", - сказав Грицак.

Він зазначив, що зараз за ці злочини на території Запоріжжя затримані три людини.

За його словами, так зване "МГБ ДНР" планувало атаки ще на 20 релігійних об'єктів.

"20 об'єктів не реалізовані, їх планувалося реалізувати на території України", - додав Грицак.

Нагадаємо, в Службі безпеки України оприлюднили розцінки "Міністерства Державної Безпеки Донецької Народної Республіки" за проведення провокаційних акцій.

Додамо, що 15 лютого у Кривому Розі невідомий підпалив двері храму Вознесіння Господнього і змалював стіни гаслом неонацистів 14/88. Перша спроба підпалу храму Апостола Івана Богослова в Бородінському районі Запоріжжя сталася 6 лютого, друга - 11 лютого.