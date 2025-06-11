СБУ внедрилась в "кротоферму" предателя Сивковича, которая вербовала шпионов

Служба безопасности Украины еще до полномасштабного вторжения России внедрила агента в московский офис предателя Владимира Сивковича. Он курировал вербовку шпионов в Украине.

Что за "кротоферма" Сивковича

Сегодня в украинских СМИ разошлось заявление из интервью тайного агента СБУ. По его словам, еще до российского вторжения СБУ инфильтрировала агента в московский офис Сивковича. Бывший регионал работал на российские спецслужбы, проводил спецоперации в Украине и вербовал шпионов.

Агент под прикрытием был водителем-помощником, втерся в доверие и собирал данные для СБУ.

"Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты… Предатель (Сивкович, - ред.) готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований (с выгодными для России результатами, - ред.), - отметил тайный агент.

Как Кулинич изнутри разрушал крымское управление СБУ

Он также рассказал о работе на Россию Олега Кулинича - бывшего начальника управления СБУ в АР Крым, которого в 2022 году лично задерживал глава СБУ Василий Малюк. По его словам, Кулинич был топовым российским агентом. И после его ареста россияне обвинили Сивковича в провале масштабной операции, которую готовили не один год.

Двое бывших подчиненных Кулинича подтвердили, что тот специально разваливал работу управления СБУ в АР Крым (находилось в Херсонской области). Он назначал некомпетентных людей, ставил не связанные с задачами Крымского Главка задачи, блокировал расследование дел в отношении предателей и так далее.

"Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботаж, уничтожение действующего эффективного органа", - отметили сотрудники СБУ.

Они также отметили, что в ночь на 24 февраля 2022 года Кулинич лично запретил докладывать в Киев о прорыве россиян в Херсонскую область. В частности о том, что подразделения армии России были развернуты в боевой порядок за пару часов до вторжения.

Источники РБК-Украина подтвердили инфильтрацию агента-водителя к предателю Сивковичу и обнародованную сегодня информацию.

Кто такой Владимир Сивкович

Экс-регионал Владимир Сивкович занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Виктора Януковича. После Революции достоинства сбежал в Российскую Федерацию.

Сивкович является подозреваемым в государственной измене и создании преступной организации.