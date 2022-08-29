RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ ідентифікувала "кадирівця", який скоював злочини в Бучі

Фото: СБУ ідентифікувала "кадировця", який скоював злочини в Бучі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії РФ, який скоював злочини проти мирних громадян у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Майору поліції РФ Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, пов'язаних з умисним вбивством. Військовий злочинець у складі окупаційних військ Росії брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати здійснювали спецрейди для залякування місцевих жителів.

Керуючи спецзагоном, Мусаєв і його підлеглі розстрілювали людей. Повідомляється, що майор поліції вбив п'ятьох громадян України. СБУ продовжує досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів у Київській області.

Раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру командиру спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії Росії по Чеченській Республіці, який керував військовою операцією по захопленню території Луганської області.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка. Йому оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КадировСлужба безпеки УкраїниБучаВторгнення Росії до України