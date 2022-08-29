СБУ ідентифікувала "кадирівця", який скоював злочини в Бучі

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії РФ, який скоював злочини проти мирних громадян у Бучі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Майору поліції РФ Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, пов'язаних з умисним вбивством. Військовий злочинець у складі окупаційних військ Росії брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати здійснювали спецрейди для залякування місцевих жителів.
Керуючи спецзагоном, Мусаєв і його підлеглі розстрілювали людей. Повідомляється, що майор поліції вбив п'ятьох громадян України. СБУ продовжує досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів у Київській області.
Раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру командиру спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії Росії по Чеченській Республіці, який керував військовою операцією по захопленню території Луганської області.
Нагадаємо, раніше правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка. Йому оголосили підозру.
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