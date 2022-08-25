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Керував захопленням Луганської області. Командир "кадирівців" отримав підозру

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Четвер 25 серпня 2022 16:33
Керував захопленням Луганської області. Командир "кадирівців" отримав підозру Фото: командир "кадирівців", що керував захопленням Луганської області, отримав підозру (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру командиру спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії Росії по Чеченській Республіці, який керував військовою операцією із захоплення території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Судячи з опублікованого Офісом генпрокурора фото, йдеться про Апті Алаудінові. Раніше російські ЗМІ писали, що окупант отримав звання героя Росії і героя "ЛНР".

Слідство встановило, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну особовий склад спецзагону "Ахмат" прибув у Луганську область для участі у бойових діях проти українських військових та терору цивільного населення.

Очолював спецпідрозділ особистий помічник голови Чеченської республіки Росії. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки.

Зазначається, що на виконання наказу керівництва РФ у березні-червні 2022 року військові спецзагону у складі розвідгруп заходили в населені пункти Луганської області. Вони масовано обстрілювали з важкого озброєння позиції українських бійців для просування окупаційних військ Збройних сил Росії та незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР" на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кінцевою метою окупаційних військ було захоплення цих міст, яка в результаті ворожих атак була досягнута.

Командир "Ахмату" публічно звітував перед головою Чеченської Республіки та вищим керівництвом Росії про "успіх денацифікації" на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення переважно записувалися біля або безпосередньо в адмінприміщеннях державних структур регіону.

Окупанту інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка. Йому оголосили підозру.

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