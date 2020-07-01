СБУ хочуть позбавити права розслідувати економічні злочини

Службу безпеки України хочуть позбавити повноважень по розслідуванню економічної злочинності. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити за основу законопроект про Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Даний проект пропонує зробити Бюро економічної безпеки правоохоронним органом. Згідно з ним, директора бюро призначає президент України за поданням конкурсної комісії, яка подає на розгляд главі держави три найкращих кандидатури. Директор відомства підзвітний ВР і президентові.

Глава держави має проводити незалежний аудит ефективності діяльності бюро.

Закон пропонує у складі цього відомства створити підрозділ детективів-аналітиків та підрозділ зовнішнього контролю.

"Проектом пропонується установити граничну чисельність Бюро до чотирьох тисяч працівників. Працівниками Бюро будуть державні службовці, що мають спеціальні звання, а також співробітники, які будуть працювати за трудовим договором", - вказано у повідомленні.

При цьому посадовий оклад працівників відомства встановлюється на рівні не менше 20 прожиткових мінімумів.

"Проектом пропонується забрати в СБУ повноваження щодо розслідування економічної злочинності", - інформують у парламенті.

Крім того, цей закон пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 222 "Шахрайство з податком на додану вартість".

Документ передбачає перехідний період для уникнення колапсу в системі. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі, а потім у новий орган, який розпочне свою діяльність, коли у його штаті буде 30 відсотків працівників.

"За результатами голосування комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №3087-д", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Рада відправила на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського про реформу СБУ.

Як писало РБК-Україна, у лютому перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що на розгляді Зеленського знаходиться проект закону про економічну безпеку.