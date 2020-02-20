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СБУ та ДБР проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 18:15
СБУ та ДБР проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Обшуки пов'язані з розкраданням коштів на будівництво причалу Миколаївського порту

Служба безпеки України і Держбюро розслідувань проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що обшуки проводяться в рамках справи про розкрадання коштів на будівництво причалу Миколаївського порту. За даними слідства, посадові особи АМПУ за контрактом про державне інвестування прийняли й оплатили роботи, які не були виконані.

"Значну частину з отриманих коштів вони могли перевести в готівку та привласнити через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дії чиновників зірвали реалізацію інфраструктурного проекту і планів стратегічного розвитку Миколаївського морського порту вартістю 379 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обшуки в приміщеннях Одеського морського торгового порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах. Обшуки проводили через схеми, які щорічно завдавали Україні збитків в особливо великих розмірах.

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