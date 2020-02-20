ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ и ГБР проводят новые обыски в Администрации морских портов

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 18:15
СБУ и ГБР проводят новые обыски в Администрации морских портов
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Обыски связаны с хищением средств на строительство причала Николаевского порта

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят новые обыски в Администрации морских портов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках дела о хищении средств на строительство причала Николаевского порта. По данным следствия, должностные лица АМПУ по контракту о государственном инвестировании приняли и оплатили работы, которые не были выполнены.

"Значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что действия чиновников сорвали реализацию инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Обыски проводили из-за схем, которые ежегодно наносили Украине убытки в особо крупных размерах.

ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана СБУ устанавливает организаторов фейковых рассылок о коронавирусе в Украине
Новости Украины Служба безопасности УкраиныобыскАМПУГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь