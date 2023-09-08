СБУ по "горячим следам" задержала в Сумах российскую шпионку

По данным следствия, российской шпионкой оказалась гражданка РФ, имеющая вид на жительство в Украине и длительное время проживающая в Сумах.

После начала полномасштабного вторжения России женщина начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба РФ, более известного как ГРУ. Шпионка собирала информацию об объектах в Сумах, где, по ее мнению, могли находиться украинские военные.

Для сбора информации женщина обходила город якобы по своим делам или "втемную" выспрашивала данные у своих знакомых. Полученную информацию предательница отправляла в мессенджерах с координатами украинских объектов.

Кроме того, шпионка в Сумах пыталась создать собственную агентурную сеть. Она искала "единомышленников", которым предлагать работать против Украины.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон. Женщине объявили подозрение по нескольким статьям УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Фото: в Сумах задержали корректировщицу (ssu.gov.ua)

Удар по Сумам

Напомним, в ночь на 7 сентября в Сумах раздались взрывы. Местные власти сообщали, что в области работает противовоздушная оборона.

Позже стало известно, что силы ПВО сбили в Сумской области один "Шахед". Однако еще один вражеский дрон-камикадзе попал в жилой квартал в городе Сумы.

В результате атаки поврежден частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке. К счастью, никто не пострадал.

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