СБУ допитала майже 400 свідків у справі Гандзюк

У справі також було проведено понад 50 обшуків

В деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже допрошены 375 свидетелей. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук во время заседания ВСК по вопросам расследования нападений на гражданских активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Также было проведено более 50 обысков.

"С момента, когда дело поступило в Службу безопасности Украины, допрошено 375 свидетелей. Проведено более 50 обысков, отобрано порядка 100 временных доступов к вещам и документам, проведено 10 следственных экспериментов, 45 судебных экспертиз только этого уголовного производства", - сообщил Остафийчук.

По его словам, сейчас идет досудебное расследование обстоятельств убийства.

"Досудебное следствие продолжается. Мы дальше работаем в этом направлении и по другим обстоятельствам этого преступления, которые имеют экономическую подоплеку на территории Херсонской области", - отметил представитель СБУ.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут переквалифицировать.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МВД Арсен Аваков рассказал, как идет расследование убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. По его словам, в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики Национальной полиции, у которого когда-то был конфликт с Гандзюк.

Добавим, Шевченковский райсуд столицы продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Гандзюк до 3 июля 2019 года.