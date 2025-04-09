СБУ допросила пленных китайцев: что узнала

Украинские военные впервые захватили в плен граждан Китая, которые воевали на стороне РФ на фронте. Их допрос проводила Служба безопасности Украины.
Сообщает РБК-Украина со ссылкой источники в украинских спецслужбах.
Накануне стало известно, что украинские военные недавно вступили в бой в Донецкой области. Как выяснилось, их противником были шесть китайских военных.
Двух из них ВСУ захватили в плен.
Сегодня стало известно, что СБУ уже провела первый допрос пленных и узнала их имена:
Вчера президент Владимир Зеленский показал видео с пленными китайцами, которые были захвачены на одном из направлений фронта. По его словам, они были захвачены возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Операцию по захвату граждан Китая провели воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
"Есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая. Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня", - рассказал президент.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России.
В то же время, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Министерство иностранных дел Китая сейчас "выясняет ситуацию" с Украиной.
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