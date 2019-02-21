СБУ у Чернігівській області блокувала роботу наркоторговців

Зловмисники продавали виготовлені наркотики на всій території України

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черниговской области деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что участники группы устроили в одном из частных домовладений нарколабораторию, где изготавливали марихуану и амфетамин. Готовую к продаже "продукцию" злоумышленники большими партиями реализовывали через разветвленную сеть дилеров в различных регионах страны.

По предварительной информации, ежемесячный доход наркодельцов составлял около 1 млн гривен.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке сбыта очередной партии психотропов. Во время задержания злоумышленник пытался оказать вооруженное сопротивление.

Во время санкционированных следственных действий по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли партию подготовленных для продажи наркотиков, а также оборудования для их изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц, в частности представителей правоохранительных органов.

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, полиция задержала 38-летнего жителя Львовской области, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Европы.

РБК-Украина писало, СБУ совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кривом Роге начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков.