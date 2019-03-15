СБУ у Чернігівській обл. викрила на хабарі керівника сервісного центру МВС

Посадовець вимагав 20 тис. доларів від місцевого жителя

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генпрокуратуры разоблачили на взятке начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал 20 тыс. долларов от местного жителя за переквалификацию действий обвиняемого на менее тяжкое преступление.

Во время следственных действий установлено, что злоумышленник представлялся посредником, у которого для "решения вопроса" есть предварительная договоренность с работником прокуратуры Черниговской области.

Правоохранители задержали руководителя центра на рабочем месте во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов.

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ru)

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия для проверки причастности к совершению сделки работника прокуратуры.

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного одного из райотделов полиции Днепра во время получения 1000 долларов взятки.

Ранее ГБР разоблачило начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины денежные средства в сумме 110 тыс. долларов.