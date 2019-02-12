СБУ буде блокувати сайти, які загрожують нацбезпеці

СБУ чекає збільшення кібератак РФ перед виборами президента

Служба безопасности Украины в ближайшее время начнет блокировку сайтов, котрые заподозрят в подрыве национальной безопасности страны перед выборами президента Украины. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук в эфире программы "Свобода слова".

По словам Климчука, такие меры СБУ будет предпринимать в ответ на информационные и кибератаки, в первую очередь со стороны России. Так, в последнее время СБУ фиксирует группы интернет-агитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами и получают от них денежное вознаграждение и задания по дискредитации избирательного процесса.

"Имеющаяся у Службы безопасности информация свидетельствует о том, что основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: кибератаки, атаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. А также второй вектор - информационные влияния, фейковые новости и атаки на информационное пространство", - заявил Климчук.

По его словам, у СБУ есть информация о том, что спецслужбы РФ готовят мощные кибератаки накануне и во время президенстких выборов в Украине.

"Они могут проходить не только на электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать любые объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика", - отметил Климчук.

Начальник департамента отметил, что за последний год былы заблокированы около 2 тыс. фейковых акаунтов.

"Было поданы для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию. В этом году подано еще 100 сайтов, которые в ближайшее время, ближайшим указом президента будет введено решение СНБО и эти сайты будут также заблокированы", - добавил Климчук.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины заявили о создании группы экспертов из киберполиции для работы над предупреждением возможных атак, которые могут повлиять на ход избирательной кампании.