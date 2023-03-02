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СБУ блокировала доступ российских спецслужб к проектной документации украинских АЭС

Фото: СБУ блокировала доступ российских спецслужб к проектной документации украинских АЭС (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности помешала российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации Запорожской и Южно-Украинской АЭС, которая разрабатывалась в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Отмечено, что материалы имеют стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект", контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Именно здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Южно-Украинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение.

Оперативники спецслужбы заранее получили информацию о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением. Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу нанесения вреда государственной, экономической и экологической безопасности Украины.

По данным следствия, к началу российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, связанной, в свою очередь, со спецслужбами страны-агрессора. После нескольких перепродаж через офшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные направления в проектную документацию со стороны спецслужб РФ. Архивная документация изъята, на нее судом наложен арест.

В настоящее время СБУ установила исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по признакам ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Сумской области правоохранители задержали гражданина РФ, который передавал ФСБ информацию о позициях ВСУ в регионе.

Также ранее мы писали, что СБУ продолжает очищение в собственных рядах. Разоблачила на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов.

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