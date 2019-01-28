СБУ блокувала вивезення з України двигунів для військових гелікоптерів

Зловмисники намагалися продати чотири двигуни, оцінивши їх у 1 млн гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигатели к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта.

В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.

Сотрудники СБУ задокументировали, что двое предпринимателей из Запорожья нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти в 1 млн долларов.

Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.

Правоохранители задержали злоумышленников в Запорожье во время попытки реализовать заказчику четыре двигателя.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, в частности происходят обыски по местам жительства и работы задержанных.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Проверяется информация о возможной причетніть фигурантов производства в противоправных сделок с страной-агрессором.

Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

РБК-Украина писало, что СБУ обнародовала материалы, которые имеют доказательства принадлежности "ЧВК Вагнера" к российской разведки.

Ранее СБУ по факту вымогательства неправомерной выгоды задержан заместитель начальника отдела одного из филиалов ПАО "Укрзализныци".