СБУ блокувала відшкодування незаконно сформованого ПДВ на 500 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему відшкодування незаконно сформованого податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 500 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в операції були задіяні майже 100 комерційних структур, зареєстрованих в різних регіонах України.

"Їх реквізити використовували організатори та учасники так званих "транзитно-конвертаційних" груп. Через ці суб'єкти господарювання вони чинили "послуги" щодо ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення безтоварних операцій", - повідомили в СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, судом було накладено арешт на суму близько 500 мільйонів гривень незаконно сформованого ПДВ в системі електронного адміністрування платників податків. Відкрито справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше РБК-Україна писало, що стосовно заступника начальника одного з відділів управління СБУ в Запорізькій області та заступника начальника одного з управлінь Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях за фактом вимагання і отримання 800 тисяч гривень неправомірної вигоди завершено розслідування.

Також повідомлялося, що СБУ попередила протиправну оборудку, яка створила передумови до дестабілізації функціонування об'єкта критичної інфраструктури об'єднаної енергетичної системи держави.