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СБУ блокувала ретрансляцію російських телеканалів у Запоріжжі

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 21:05
СБУ блокувала ретрансляцію російських телеканалів у Запоріжжі
Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Місцевий житель на власних веб-сайтах ретранслював пропагандистські телеканали РФ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Запоріжжі ретрансляцію заборонених на території України російських телевізійних каналів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель на власних веб-сайтах ретранслював пропагандистські телеканали країни-агресора.

Вказаний контент входить до Переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Також для перегляду заборонених каналів ділок пропонував глядачам плей-листи з програмним забезпеченням IP-телебачення.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні адміністратора правоохоронці виявили технічне обладнання, яке використовувалось у протиправній діяльності. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України триває досудове слідство. 

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Кропивницькому ретрансляцію заборонених в Україні російських телевізійних каналів.

Раніше РБК-Україна писало, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала двох провайдерів у Донецькій області в зоні проведення ООС через ретрансляцію російських каналів

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