СБУ блокувала масштабну контрабанду героїну до Європи

Правоохоронці вилучили 31 кг героїну

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с таможенниками и под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Закарпатской области контрабанду крупной партии героина в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, во время прохождения таможенного контроля на пропускном пункте "Лужанка" правоохранители задержали гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии.

Со специально оборудованных хранилищ, обустроенных в салоне его автомобиля, изъято свертки с героином общим весом почти 31 килограмм. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого "товара" составляет свыше 1 млн евро.

Фото: изъятые наркотики (ssu.gov.ru)

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины иностранцу объявлено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

РБК-Украина писало, что в Ладыжине (Винницкая область) правоохранители разоблачили и задержали двух мужчин, которые занимались распространением наркотических веществ. В ходе обысков полиция обнаружила и изъяла у местных жителей 50 доз амфетамина, 40 доз наркотического вещества метадон и сверток с марихуаной.

Напомним, полиция задержала 38-летнего жителя Львовской области, который наладил контрабанду в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Европы.