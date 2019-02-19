СБУ блокувала канал торгівлі людьми у Донецькій області

Зловмисниця "заманювала" потерпілих під виглядом роботи у закладах громадського харчування

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), привлеченные к операции Объединенных сил, прекратили функционирование международного канала торговли людьми в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, было установлено, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес по отправке женщин для работы в сфере предоставления интимных услуг в одной из стран Ближнего Востока.

"Подбор" девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания. За каждую переправленную за границу "заробитчанку" злоумышленница получала от заказчиков 300 долларов.

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки за границу двух украинок. Во время санкционированных обысков по месту жительства рекрутерки изъято авиабилеты на имя еще двух женщин и мобильный телефон с перепиской, что свидетельствует о противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств дела.

Фото: задержание в аэропорту (ssu.gov.ua)

Напомним, заместитель главы Национальной полиции заявил, что от торговли людьми за январь-ноябрь 2018 года пострадали 223 украинцев.

РБК-Украина сообщало, что полиция прекратила деятельность преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивала функционирование международного канала торговли людьми с Украины.