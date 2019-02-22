СБУ блокувала розкрадання червонокнижної деревини на 2 млн гривень

Злочинну схему виявили у Дніпропетровській області

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Днепропетровской области хищения внесенных в Красную книгу ценных пород древесины лесного фонда государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители Новомосковского района, незаконно вырубали черешчатый дуб на территории урочища "Толстое". Для нелегального вывоза лесоматериалов злоумышленники использовали три единицы специального грузового транспорта.

По информации СБУ, столетние дубовые насаждения злоумышленники планировали продать за пределами территории нашей страны. По предварительным данным, стоимость древесины на "черном рынке" составляет более 2 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (Кража) и ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

Фото: место преступления (ssu.gov.ua)

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко в октябре 2018 года подписал закон о сохранение лесов и предупреждение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему незаконной вырубки лесов и экспорта древесины в Киевской области.