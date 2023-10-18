СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области, - источники

Как отмечают источники, Служба безопасности ночью 18 октября атаковала полевой лагерь россиян у села Постоялые дворы. Там, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

В СБУ подчеркивают, что точное количество вражеских потерь уточняется. Но поражения были мощными, поскольку зафиксировано не менее 18 попаданий дронов по лагерю.

"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерь нет"", - отмечают источники.

Что этому предшествовало

Этой ночью жители Курской области в сети писали о мощных взрывах. Позже россияне заявили об атаке дронов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уверял, что в Курском районе якобы были сбиты 6 беспилотников, а еще 4 "ликвидированы" системы РЭБ.

Министерство обороны России также пыталось оправдать взрывы. У Шойгу заявили, что якобы были сбиты 28 дронов над Курской, Белгородской областями и над Черным морем.