Екс-депутатка від ОПЗЖ та "банкір": СБУ оголосила підозри ще п'ятьом колаборантам
Служба безпеки викрила ще п'ятьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Серед них депутатка від партії ОПЗЖ та так званий "банкір".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією відомства, "банкір" у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує "Центробанк ДНР".
Також СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.
Крім того, викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ. Вона добровільно стала "заступником голови Міловської районної адміністрації ЛНР".
Разом з тим ще одна прихильниця "русского мира" під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого "начальника департамента образования и науки".
Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно в Куп'янську (Харківська область) мер із колаборантами намагалися створити свою "обладміністрацію", а натомість отримали статтю.
Додамо, також правоохоронці Броварського району повідомили про підозру двом колаборантам. Під час окупації злочинці стріляли по цивільних.
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