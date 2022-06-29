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Екс-депутатка від ОПЗЖ та "банкір": СБУ оголосила підозри ще п'ятьом колаборантам

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Київ, Середа 29 червня 2022 14:39
Екс-депутатка від ОПЗЖ та "банкір": СБУ оголосила підозри ще п'ятьом колаборантам Фото: СБУ оголосила підозри ще п'ятьом колаборантам (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки викрила ще п'ятьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Серед них депутатка від партії ОПЗЖ та так званий "банкір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, "банкір" у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує "Центробанк ДНР".

Також СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

Крім того, викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ. Вона добровільно стала "заступником голови Міловської районної адміністрації ЛНР".

Разом з тим ще одна прихильниця "русского мира" під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого "начальника департамента образования и науки".

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Куп'янську (Харківська область) мер із колаборантами намагалися створити свою "обладміністрацію", а натомість отримали статтю.

Додамо, також правоохоронці Броварського району повідомили про підозру двом колаборантам. Під час окупації злочинці стріляли по цивільних.

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