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СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского

Фото: СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского (facebook.com/novynskyi)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины арестовала имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского. Общая сумма арестованного превышает 3,5 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что во избежание санкций Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и госрегистраторов.

"Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха", - добавляет СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов, были изъяты:

  • документы;
  • печати компаний-нерезидентов;
  • прокремлевскую религиозную литературу.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отмечает СБУ.

Фото: СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Новинского (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых также был бывший нардеп Вадим Новинский. Позже президент усилил ограничения против олигарха.

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