СБУ анонсувала нові підозри у справі про воєнізоване формування Семенченка

У справі про незаконне збройне формування, до якого, за даними СБУ, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко, будуть оголошені нові підозри.

Про це на брифінгу сказав начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.

Він повідомив, що на першому етапі розслідування було оголошено шість підозр основним фігурантам справи, які "фактично очолювали різні напрямки цієї ПВК". "Підозри ще будуть, тому що нами призначена низка досліджень і експертиз...Будуть оголошуватися підозри іншим представникам цього незаконного збройного формування", - заявив Головаш.