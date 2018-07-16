Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі звільнений після ЧС-2018

Тренер отримав 2 млн доларів компенсації

Збірна Аргентини з футболу оголосила про розставання з головним тренером національної команди Хорхе Сампаолі. Про це повідомляється на офіційному сайті Асоціації футболу Аргентини.

Контракт був розірваний за обопільною згодою. Як інформує видання Ole, за своє звільнення Хорхе Сампаолі отримає 2 млн доларів. Ім'я нового головного тренера "альбіселеста" поки невідомо.

Хорхе Сампаолі працював зі збірною Аргентини з червня 2017 року. На чемпіонаті світу-2018 команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись французам з рахунком 3:4. У групі "альбіселеста" посіли друге місце, зігравши внічию з Ісландією (1:1), програвши Хорватії (0:3) і перемігши Нігерію (2:1).