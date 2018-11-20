Туреччина - Україна 0-0: відеоогляд матчу

Команди розійшлася миром в останньому у 2018 році поєдинку

До уваги читачів РБК-Україна відеоогляд товариського матчу між збірними Туреччини та України.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Молодь пройшла хрещення. Тому я дуже радий, особливо першим таймом, тому що він був просто чудовим. Туреччина грала вдома, тому вони десь трошки мобілізувалися і в другому таймі зіграли трохи гостріше. В принципі, я дуже задоволений усіма дебютантами, командою. Єдине - не вистачило забитого м'яча".