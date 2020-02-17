Суперник збірної України проведе чотири спаринги перед Євро-2020

Фото: збірна Нідерландів (onsoranje.nl)

Команда Рональда Кумана проведе усі матчі вдома

Національна команда Нідерландів з футболу назвала спаринг-партнерів в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляється на сайті Королівського футбольного союзу країни (KNVB).

Спочатку підопічні Рональда Кумана 26 березня в Ейндховені проведуть матч з командою США, 29 березня в Амстердамі - з Іспанією. Потім 28 травня зіграють в Енсхеде проти Греції, а 6 червня в Роттердамі відбудеться гра проти Уельсу.

На Євро-2020 Нідерланди знаходяться в одній групі зі збірною України. Підопічні Андрія Шевченка проведуть п'ять товариських зустрічей, троє з яких відбудуться на домашніх стадіонах.

Під час проведення Євро-2020 "синьо-жовта" команда базуватиметься в столиці Румунії Бухаресті.

Суперниками Нідерландів і України також стануть Австрія і переможець плей-офф Ліги націй (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Чемпіонат Європи 2020 року відбудеться з 12 червня по 12 липня. Вперше в історії матчі фінальної частини турніру будуть зіграні в 12 різних містах по всьому континенту. Вирішальний поєдинок буде зіграно на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.