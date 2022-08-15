Калініна та Костюк пробилися в основну сітку турніру WTA в Цинциннаті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

WTA, Цинциннаті, кваліфікація, фінал

Калініна – Мартіч – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

Костюк – Френх – 2:1 (6:1, 3:6, 6:4)

Калініна проґавила стартовий ривок хорватки Мартіч і в середині першої партії "горіла" 1:4. Проте, 25-річна українська тенісистка зібралася і не тільки скоротила відрив у рахунку, а й перевела сет у тай-брейк. Щоправда, там успіху не мала (3:7).

Зате в другій партії Калініна зуміла перехопити ініціативу. Суперниці йшли рівно, а у найвідповідальніший момент українка оформила два брейки, а Мартіч спромоглася лише не один. Як наслідок, 6:4 і рівність за сетами.

Натомість третя партія була повністю за Калініною. Та хоч підсумковий рахунок і розгромний (6:1), та кожен гейм українська тенісистка буквально "вигризала" в суперниці та витратила на партію 49 хвилин.

Тим часом Костюк потужно розпочала, шокувавши польку Френх майже безпомилкою грою. Юна українка швидко повела 5:0 з двома брейками, а опір відчула, коли подавала на сет (6:1).

Френх реабілітувалася у другій партії. Вона швидко й впевнено повела (3:0), а коли Костюк почала наближатися (2:4), то впевнено брала свої подачі й спокійно довела сет до перемоги. А вже в третій партії суперниці почали багато помилятися – українка програла свою подачу за рахунку 5:3 на власну користь, але миттєво оформила зворотний брейк і закрила матч.

У першому раунді основної сітки Калініна зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс. Натомість Костюк протистоятиме Камілі Джорджі з Італії. Обидва матчі заплановані на 16 серпня.