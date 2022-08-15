ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Калініна та Костюк пробилися в основну сітку турніру WTA в Цинциннаті

Новость на русском →
Цинциннаті, Понеділок 15 серпня 2022 10:27
Калініна та Костюк пробилися в основну сітку турніру WTA в Цинциннаті Фото: Марта Костюк зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Основний раунд престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в американському Цинциннаті поповнився двома українками – Ангеліною Калініною і Мартою Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Цинциннаті, кваліфікація, фінал

Калініна – Мартіч – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

Костюк – Френх – 2:1 (6:1, 3:6, 6:4)

Калініна проґавила стартовий ривок хорватки Мартіч і в середині першої партії "горіла" 1:4. Проте, 25-річна українська тенісистка зібралася і не тільки скоротила відрив у рахунку, а й перевела сет у тай-брейк. Щоправда, там успіху не мала (3:7).

Зате в другій партії Калініна зуміла перехопити ініціативу. Суперниці йшли рівно, а у найвідповідальніший момент українка оформила два брейки, а Мартіч спромоглася лише не один. Як наслідок, 6:4 і рівність за сетами.

Натомість третя партія була повністю за Калініною. Та хоч підсумковий рахунок і розгромний (6:1), та кожен гейм українська тенісистка буквально "вигризала" в суперниці та витратила на партію 49 хвилин.

Тим часом Костюк потужно розпочала, шокувавши польку Френх майже безпомилкою грою. Юна українка швидко повела 5:0 з двома брейками, а опір відчула, коли подавала на сет (6:1).

Френх реабілітувалася у другій партії. Вона швидко й впевнено повела (3:0), а коли Костюк почала наближатися (2:4), то впевнено брала свої подачі й спокійно довела сет до перемоги. А вже в третій партії суперниці почали багато помилятися – українка програла свою подачу за рахунку 5:3 на власну користь, але миттєво оформила зворотний брейк і закрила матч.

У першому раунді основної сітки Калініна зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс. Натомість Костюк протистоятиме Камілі Джорджі з Італії. Обидва матчі заплановані на 16 серпня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Марта Костюк
NEWS
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
DAILY
Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?