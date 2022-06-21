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Збірна України здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з фехтування

Фото: Збірна України на ЧЄ-2022 (facebook.com/fencing.ukraine)
Автор: Антон Федорців

Четвертий змагальний день на чемпіонаті Європи приніс срібні нагороди команді українських шаблістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Чоловіча четвірка українців у складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа, Василя Гумена та Богдана Платонова дісталася до фіналу. Там збірна України у завзятій боротьбі поступилася угорцям (39:45).

Стартовий відрізок у триразового олімпійського чемпіона Сіладьї виграв Цап. Згодом українці зуміли наростити перевагу (11:4), але поступово титулована Угорщина вирівняла становище та вийшла вперед у середині поєдинку (25:21). Зусиллями Ягодки українці зуміли нав'язати боротьбу, та все ж поступилися.

Тим не менше, для трьох із чотирьох спорстменів – Цапа, Платонова та Гумена – срібні нагороди стали дебютними на континентальних першостях. Натомість ветеран Ягодка здобув свою четверту медаль чемпіонатів Європи.

Раніше прем'єрне "золото" на турнірі здобула шпажистка Влада Харькова. У фіналі вона здолала дворазова чемпіонку світу Росселлу Ф'ямінго з Італії.

До слова, веслувальниця Ус стала призеркою Кубка світу в новій дисципліні олімпійської програми.

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